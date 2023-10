Il bellissimo verdetto è finalmente arrivato. L'Italia, con Manila Esposito, ha conquistato la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi per la gara a squadre. La notizia è arrivata dopo otto delle dieci suddivisioni della gara squadre dei Mondiali di Anversa, con la selezione tricolore che ha ricevuto la lieta notizia prima ancora che si completasse la gara. L’Italia ha terminato la sua gara al quinto posto. Una grandissima notizia per Manila Esposito, che ora potrà concentrarsi maggiormente sui Mondiali e lavorare in ottica olimpica. La classe 2006 potrebbe quindi essere la seconda rappresentante di Civitavecchia alle Olimpiadi dopo Adriano Stella nel windsurf.Oltre alla qualificazione della Nazionale italiana per le Olimpiadi di Parigi, Non solo. La ginnasta dell'As Gin ha conquistato anche un altro importantissimo pass. Infatti la ragazza di origini campane sarà tra le finaliste dell'all around, nell'evento che si svolgerà venerdì, sempre per i Mondiali di Anversa. Niente da fare, invece, per le finali di specialità, che non sono state centrate. Venerdì Esposito, qualificata con il settimo punteggio, cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista, sicuramente missione non semplice, anche perché, tra le avversarie, ci sarà Simone Biles, mostro sacro della ginnastica artistica e dello sport per gli Stati Uniti. Nei giorni scorsi Biles è finita sui giornali e telegiornali nazionali per il suo volteggio con Yurchenko doppio carpio, soprannominato il Salto Impossibile, eseguito per la prima volta nella storia da una ginnasta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA