Manlio Mandolfo ci è riuscito un’altra volta. Per la seconda volta consecutiva l’atleta civitavecchiese vince l’Africa Cup, torneo internazionale che si è svolto nei giorni scorsi in Namibia, per la precisione a Swakopmund. Il civitavecchiese, prodotto dal settore giovanile della Cv Skating ed ora in Francia, per la seconda stagione, con la maglia dei Tigres de Garges, ha vinto la manifestazione nella categoria Under 22/Under 18 con la squadra dei Titans, con il percorso che si è chiuso con un finale agguerrita, vinta per 4-0, contro The Fun Guys.

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di soddisfazioni per Mandolfo, che ha vinto anche il torneo Ihs di Madrid nella categoria Under 22 ed ha raggiunto il secondo posto ad un altro evento di caratura internazionale, ovvero lo Yeti's Cup di Grenoble, in Francia, nella categoria Under 22.

@RIPRODUZIONE RISERVATA