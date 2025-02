Il match valevole per il titolo Silver WBC dei pesi Superpiuma tra il campione Khalil El Hadri e lo sfidante Michael Magnesi andrà in scena a Valmontone a fine marzo, precisamente nel parco divertimenti Magic Land, luogo che già vide il “Lupo Solitario” laurearsi campione Silver del World Boxing Council il 31 marzo 2023.

A vincere l’asta indetta dalla federazione del presidente Sulaiman, e con essa i diritti di organizzazione del match iridato, è stata la A&B Events di Alessandra Branco con un’offerta di 169.086 dollari.

L’altra offerta in gara, presentata da BAM Promotion, era di 136.400 dollari.

Una delle novità regolamentari di questo incontro sarà il bonus del 10% destinato al vincitore, pari a 16.908,60 dollari.

Khalil El Hadri (20-2-0, 10 KO) arriva a questo match dopo aver conquistato il titolo Silver WBC lo scorso dicembre, sconfiggendo William Vargas all’undicesima ripresa.

Dall’altra parte, Michael Magnesi (24-2-0, 13 KO) ha recentemente battuto Kevin Trana con un ampio margine di vantaggio.

«È un grande risultato portare questo importante titolo in Italia. A&B Events ha fatto un grande sforzo economico e organizzativo per sostenere Michael Magnesi, punta di diamante della boxe italiana e non solo. Siamo convinti che un giorno lo vedremo con la cintura verde e oro intorno alla vita, ma ora puntiamo alla cintura Silver, che Magnesi ha detenuto fino a pochi mesi fa. Soprattutto, siamo certi di vincerla davanti al nostro pubblico», ha dichiarato Alessandra Branco, portavoce di A&B Events, sul sito ufficiale del WBC.

«Non vedo l’ora di affrontare questo match per riprendermi ciò che mi appartiene. Sono pronto a dare spettacolo», ha commentato Michael Magnesi.

