Sono giorni molto impegnativi per Michael Magnesi, che sta proseguendo alacremente la sua preparazione atletica in vista del suo atteso ritorno sul ring, venerdì 28 marzo al MagicLand di Valmontone, per contendere la cintura Mondiale Wbc Silver dei pesi Superpiuma al francese Khalil El Hadri. In questi giorni c’è stata una visita davvero speciale alla palestra del Team Magnesi, dove il Lupo Solitario sta proseguendo gli allenamenti, quando il cronoprogramma indica che mancano solamente due settimane precise al suono del gong. Il pugile allenato dal maestro Gesumino Aglioti ha svolto delle sessioni di sparring con il pugile 29enne belga, ma di origini georgiane, Miko Khatchatryan (19-1-0), campione internazionale IBF dei pesi Superpiuma nel recente passato e anche campione nazionale in Belgio. Quindi un test importante per Michael Magnesi, che ha potuto affinare le proprie tecniche e capire, assieme al maestro Aglioti, quali saranno gli errori da non fare e quali aspetti sfruttare per poter mettere l’incontro con El Hadri della propria parte. Magnesi è rimasto soddisfatto degli allenamenti svolti ed ha voluto immortalare questo momento con alcuni scatti assieme al belga, pubblicati sui propri profili social. Intanto prosegue il tam tam per seguire da vicino Lone Wolf nel suo ritorno a Valmontone, dove vinse quasi due anni fa contro Ayrton Gimenez e che, si spera, gli porti fortuna anche tra due venerdì. Civitavecchia e Tolfa, comune dove Magnesi risiede e dove ha svolto il suo ultimo combattimento contro Trana lo scorso ottobre, sono pronte a seguire il boxeur seguito dalla moglie e manager Alessandra Branco in questa trasferta, così come accaduto lo scorso anno, quando ci fu un grande eco e un importante seguito per l’incontro con Rikiishi, con tantissime persone che hanno voluto dare il loro attestato di stima a Magnesi anche dopo l’amarezza emersa per una sconfitta che sembrava impossibile a due terzi del percorso. Intanto la World Boxing Council e l’Ebu, nelle scorse ore, hanno aggiornato le classifiche al mese di marzo dei ranking. Magnesi figura alla quarta posizione nella classifica europea ed alla settimana della graduatoria mondiale, con la speranza che anche questa notizia possa dare sensazioni positive per Valmontone.

