Domenica scorsa, presso il PalaBandinelli di Velletri, si sono svolti i Campionati Regionali Esordienti, valevoli per la qualificazione ai Campionati Italiani che si terranno a Ostia il 25 e 26 ottobre. Ottima prova per l’atleta Manuel Miceli della Mabuni, che conquista una splendida medaglia d’argento, laureandosi vicecampione regionale e assicurandosi così il pass per la prestigiosa competizione nazionale.

Grande soddisfazione per la maestra Stefania Iacobelli, che esprime orgoglio per il percorso di crescita tecnica e personale del suo giovane allievo, frutto di costanza, impegno e dedizione quotidiana sul tatami. La Mabuni Karate conferma ancora una volta la qualità del proprio lavoro e la solidità del suo vivaio, continuando a formare con passione atleti promettenti e a rappresentare un punto di riferimento nel panorama regionale e nazionale del karate.

