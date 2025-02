In casa Civitavecchia Volley arriva il primo titolo territoriale della stagione con la vittoria alle Final Four della U18F VolleySì Il Porticciolo.

Il club rossonero ha partecipato al campionato U18 Femminile con il Progetto VolleySì, che quest’anno ha spento la quinta candelina, realizzato in collaborazione con la VBC Viterbo e nato con l’obiettivo di far crescere tecnicamente le migliori atlete del Territorio per prepararle per l’alto Livello e far creacere la sinergia tra le associazioni sportive.

La vittoria del titolo territoriale dà nuova energia a questa giovane squadra che ha concluso il campionato da imbattuta, senza aver mai perso nemmeno un set.

Le atlete coinvolte sono più di 30, ma le protagoniste della finale sono state: Alessia Faedda, Giulia Romanelli, Matilde Pierini, Lucia Garbuglia, Cristina Camilli, Irene Cereti, Sofia Mignanti, Elisa Poleggi, Flaminia Scisciani, Asia Rauso, Sofia Milioni, Valentina Pianura, Claudia Quondam, Maria Trotta, Sara Alessandro e Serena Kamberi.

«Tutto lo staff tecnico è fiero del percorso delle atlete che ormai da anni attraverso il progetto VolleySì vengono formate e preparate per le prime squadre societarie, dove puntualmente approdano giovanissime grazie alle esperienze di alto livello che questo progetto e la sinergia tra Civitavecchia Volley e VBC Viterbo garantisce loro - affermano i coach Salvatore Perenziano e Cristiano Cesarini - Ora il nostro obiettivo è fare il miglior risultato possibile a livello regionale dove saremo l’unica squadra U18 a rappresentare il nostro territorio».

