A pochi mesi dall’avvio del consorzio giovanile Etruria+Volley i vertici dell’Asd Pallavolo Civitavecchia e Volley Academy possono ritenersi molto soddisfatti di aver ottenuto già un primo traguardo. L’Under 18 femminile della compagine fortemente voluta dalla presidente Marina Pergolesi e Giorgio Piendibene ha raggiunto infatti la finale territoriale di categoria e domenica prossima si giocherà il titolo. «Con Giorgio Piendibene siamo entusiasti di aver raggiunto questo primo traguardo in così poco tempo - ha dichiarato Marina Pergolesi, presidente Asd Pallavolo Civitavecchia - Ovviamente ne seguiranno altri ma siamo prudenti e aspettiamo che maturino le condizioni. Il grande lavoro svolto sia dalla dirigenza che dagli allenatori si sta concretizzando a totale favore delle nostre atlete che in perfetta integrazione giocano e si divertono. Nel computo della soddisfazione vediamo anche che sono ben due le squadre che hanno partecipato alla competizione Under 18». Per la vittoria finale il VBC Viterbo parte favorita ha certamente le carte in regola per centrare l’obiettivo della qualificazione regionale, comunque aver conquistato la finale territoriale a quattro è un ottimo traguardo per il consorzio civitavecchiese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA