Nonostante l'ultimo posto in classifica, non sembra rassegnato il Borgo San Martino, che domenica prossima fa visita all'Atletico Monterano, squadra che si trova nei piani alti della classifica.

La formazione giallonera è ancora in corsa per la salvezza e domenica prossima si gioca una buona fetta del campionato. E' l'unica squadra del girone a non aver mai vinto, sebbene si siano visti degli importanti miglioramenti.

Domenica scorsa, in casa, ha mostrato passi in avanti, malgrado una sconfitta che non ha mutato l'entusiasmo dei ragazzi di Di Martino.

Sul neutro di Bracciano, nel prossimo impegno, dovranno dare il cento per cento per conquistare i tre punti.

«Ci aspetta una difficile - esordisce il capitano Mirko Ricci- contro una squadra quotata, tra le più forti del girone. Penso che una vittoria ci possa permettere di cambiare marcia, non riusciamo a sbloccarci, credo che si una questione di tempo. Perdiamo gare , in cui non meritiamo. Siamo un po'sfortunati, non vogliamo che sia un alibi, ma in campo ci mettiamo impegno e cuore. Il campionato è lungo, abbiamo i mezzi per salvarci, ma ripeto con una vittoria questa squadra cambierà percorso. Dobbiamo crederci tutti insieme».

©RIPRODUZIONE RISERVATA