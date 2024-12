Luglio bollente al PalaMercuri grazie agli stage di alta formazione organizzati dalla Cv Skating e rivolti agli atleti di hockey in line di tutta Italia.

Grazie alla perfetta macchina organizzativa della Cv Skating ed un'eccellente squadra di tecnici locali, affiancati da tecnici esterni di primo spessore quali la vecchia conoscenza Juraj Franko, nell'arco delle tre settimane di luglio si sono allenati al PalaMercuri circa 140 ragazzi, provenienti da tutta Italia.

Ottima la risposta come sempre con complimenti che sono giunti ad ogni dove alla realtà civitavecchiese.

«I camp estivi di alta formazione crescono ogni anno di più - spiega il presidente Riccardo Valentini - questo perchè grazie alla nostra infaticabile macchina dei volontari riusciamo a garantire, a prezzi davvero concorrenziali, degli allenamenti di alta qualità con una cornice di altissima efficienza non solo dentro la pista ma anche al di fuori della pista. Tanti sono i ragazzi che negli anni tornano, a dimostrazione di quanto si siano trovati bene, e tanti i complimenti che ci arrivano che non possono che lusingarci. È faticoso vivere questi mesi estivi con tanta attività ma sicuramente la risposta ti dà la gratificazione necessaria a ripresentarli ogni anno».

Ora, con il concludersi dei corsi estivi di pattinaggio artistico previsti per il 30 luglio, la Cv Skating andrà in ferie ma solo per 3 settimane. Già il 23 agosto si torna in pista, con i raduni delle nazionali italiane, e con la macchina organizzativa civitavecchiese che si rimetterà in moto.

