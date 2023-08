Luca Rizzitiello non farà parte della Ste.Mar 90 Cestistica per la nuova stagione. Il play-guardia abbinerà lo studio al basket lontano da Civitavecchia e si trasferirà a Milano per frequentare un corso universitario e nel frattempo avrà la possibilità di giocare nel Corsico, formazione che milita nel campionato di C Unica lombarda e che disputa anche il torneo Under 20 Gold. Un'occasione importante per frequentare una università di prestigio e per confrontarsi con una pallacanestro, quella che si gioca in Lombardia, sicuramente diversa da quella con la quale si è confrontato finora nel Lazio. A lui sono giunti i migliori auguri da parte della Cestistica, che gli augura di poter raggiungere i massimi risultati.

