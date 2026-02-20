Lo aveva detto: «Non aspettatevi una medaglia nei 1500 metri, eh». E anche se in pochi forse le avevano creduto, stavolta Francesca Lollobrigida non ha barato rivelando le sue sensazioni alla vigilia su una prova che si sentiva non essere nelle sue corde. Dopo due medaglie d’oro la regina dei pattini di velocità sul ghiaccio ha chiuso al 13esimo posto ieri allo Speed Skating di Rho. Il distacco patito nel primo giro non è stato poi ridotto e il gap con le altre la 35enne di Ladispoli non è riuscita a ricucirlo. Ha fatto comunque meglio della rivale inserita nella nona batteria, la giapponese Ayano Sato, una specialista dell’Inseguimento. A vincere l’olandese Antoinette Rijpma-De Jong. Ma oggi si che si potrà sperare ancora. Lollo gareggerà nella mass start (15.50 la semifinale, 17.15 l’eventuale finale). È una prova non c’è il tempo ma si gareggia l’una contro l’altra. E sempre oggi in programma anche l’ultimo acuto di Daniele Di Stefano, ladispolano anche lui e sempre schierato tra gli azzurri nella mass start maschile che inizierà poco prima della femminile, dalle 15 in poi con finale alle 16.40.

