La sensazione di aver perso una grandissima occasione per il rilancio in chiave “lotta” per il secondo posto finale. La Viterbese di mister Gardini si lecca le ferite dopo il ko subito per 2-1 sul campo dell’Ottavia. Era una gara determinante nella domenica in cui si sapeva che la W3 Maccarese, attuale seconda (ora raggiunta dal Civitavecchia a 46 punti) avrebbe rischiato moltissimo in casa contro il Valmontone che poi ha finito per vincere 2-1. Dal possibile e paventato – 4 dalla piazza d’onore la Viterbese si trova sempre a meno 7 con l’aggravante di aver perso tre punti dal Civitavecchia e di essersi vista superare di due lunghezze dal Tivoli e dalla scatenata Aranova finendo quindi in sesta posizione. Davvero un peccato per Filosa e compagni che nelle ultime uscite hanno un po’ smarrito quella condizione che li aveva portati alla lunga striscia di imbattibilità nelle prime 12 gare della serie d’imbattibilità raggiunta con il nuovo tecnico. Ora restano ancora 10 giornate e diventa complicatissimo recuperare il divario tra l’altro avendo davanti ben 4 compagini. Da oggi i gialloblù si rimettono al lavoro per preparare la sfida casalinga di domenica quando al Rocchi arriverà il Rieti. In casa Sorianese invece il pareggio casalingo per 1-1 contro il Pomezia che a dispetto della sua classifica resta una formazione quotata è stato ben accolto anche perché la prestazione degli uomini di mister Del Canuto è stata eccelente con il rammarico legato alle troppe occasioni da rete non sfruttate. Sorianese che fa un piccolo passo in avanti verso la tanto desiderata salvezza senza correre eccessivi rischi. Domenica prossima per Bellacima e compagni trasferta in riva al Tirreno contro il quasi spacciato Ladispoli.