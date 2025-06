W3 Maccarese, che dopo aver disputato una stagione 2024-2025 più che positiva - uscendo a testa alta dai playoff di Eccellenza - è pronta a ripartire, alla volta di un altro campionato. Il club bianconero, però, tra chi arriva nel mercato di entrata e chi parte in quello di uscita, si deve far carico anche delle cessioni riguardanti lo staff. All'interno di quest'ultima, appartenente alla prima squadra, in vista della prossima annata mister Zappavigna dovrà fare a meno di due componenti. Come annunciato anche dal seguente comunicato ufficiale, diramato dalla compagine maccaresana attraverso i rispettivi profili social, a lasciare la W3 sono il team manager Daniele Ercolani e il preparatore atletico Matteo Salvati.

IL COMUNICATO UFFICIALE. “La W3 Maccarese saluta e ringrazia due figure dello staff che hanno lavorato per la causa bianconera con grande serietà, appartenenza e dedizione. Ci lasciano perché saranno chiamati ad iniziare una nuova sfida professionale, per la quale facciamo il nostro più grosso in bocca al lupo. E chiaramente non possiamo che citarli per il grande operato svolto talvolta dietro le quinte, ma preziosissimo per una società come la nostra. Daniele Ercolani ha infatti ricoperto per cinque lunghe stagioni l'incarico di team manager, mentre Matteo Salvati è stato negli ultimi tre anni il preparatore atletico dei nostri ragazzi. Due persone speciali, che continueranno a brillare ovunque andranno, portando con sé valori, conoscenza e professionalità, e speriamo anche un bel ricordo del trascorso a Maccarese».

