Lo sport possiede diversi ruoli all'interno della società. Da quello formativo a quello educativo, passando da quello sociale. Si pensi all'educazione fisica nelle scuole. L'obiettivo principale non è "solo" far muovere i ragazzi ma quello di fargli apprendere valori fondamentali della società civile quali il rispetto, la lealtà, il fair play, la disciplina e il sacrificio. Infatti, il detto che il "buon sportivo è anche un buon cittadino" non giunge a caso. Nel momento in cui una persona segue i dettami dello sport, per osmosi avrà una condotta civile impostata sui valori di cui sopra.

La nostra Costituzione, ritenuta da molti "la più bella del mondo", è un insieme di 139 articoli che rappresentano il vertice apicale delle fonti di diritto.

Non solo. È praticamente un'opera d'arte visto che i Padri Costituenti sono riusciti a redigere una Carta contenente parole che tutto il mondo ci invidia. Eppure, lo sport non è citato. Si potrebbe pensare a una dimenticanza, in realtà l'assenza dello sport deriva da due fattori. Il primo è quello che lo sport è stato usato dal Fascismo come mezzo di propaganda (si ricordi ad esempio l'Opera Nazionale Balilla), e ciò ha portato a un volontario allontanamento da quel tipo di pensiero. Il secondo è che la sport industry, che oggi produce il 3,4% del Pil Nazionale, all'epoca non era così sviluppata, così come l'attenzione verso tutto il settore. Per questo i Costituenti si sono dati delle priorità nella redazione della Carta lasciando fuori lo sport.

Alcuni studiosi intravedono, o meglio interpretano, qualche articolo della Costituzione riguardante lo sport, come l’articolo 3 (“…È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”) e 4 (“…Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”). D’altro canto, però non vi è un esplicito riferimento allo sport. Nel 2001, nella riforma del titolo V della Costituzione, è stato emendato l'art. 117, quello relativo alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni. Le parole "ordinamento sportivo" sono state immesse, come per esempio anche tutela della salute e protezione civile, come materia di legislazione concorrente delle Regioni. Ciò non toglie che lo sport è nella Costituzione nella misura di “due semplici parole” non per i suoi valori innegabili o per l'industria che ne consegue, ma solo come uno dei settori in cui le Regioni possono legiferare. Quindi come “ordinamento” non come settore valoriale.

Negli ultimi anni sono stati presentati diversi disegni di legge costituzionali e, anche per merito di una condivisione bipartisan, pare che lo sport stia giungendo, finalmente, all'interno degli articoli costituzionali, più precisamente all' art. 33, quello riguardante la tutela dell'insegnamento. Infatti, nelle prossime settimane, o al massimo qualche mese, vedremo il comma "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme". Sarebbe un giusto riconoscimento all'importanza dello sport e dei suoi valori nella comunità, con l'obiettivo di migliorare la vita qualità della vita delle persone.

©RIPRODUZIONE RISERVATA