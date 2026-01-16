Le voci prima del derby Ladispoli - Cerveteri, giungono da ex calciatori, allenatori e arbitri. Tra questi c'è Andrea Ancora, fino allo scorso anno in serie C, che ha smesso di arbitrare. E' stato un giocatore del Ladispoli, circa 15 anni fa.

«Il derby è sempre qualcosa di unico – dichiara l’ex fischietto – carico di passione e rivalità. Avendo calcato campi di serie C e B ho visto realtà piccolissime stare tra i professionisti e, a mio modesto parere, quello tra Ladispoli e Cerveteri è un derby che merita sicuramente altri palcoscenici. Il Ladispoli grazie agli ultimi risultati ha dimostrato di stare in forma uscendo dalla zona pericolosa della classifica mentre il Cerveteri quest'anno sta facendo un campionato da grande squadra. I sette punti di distacco certificano che ci sono tutti gli ingredienti per una partita di grande livello. Domenica spero che i tifosi di entrambe le squadre rispondano presente aiutando i propri giocatori a dare il massimo e a far si che sia una bellissima giornata all'insegna dello sport».

