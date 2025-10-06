Una partita difficile alla vigilia e alla fine l’Etrurians si è arresa ad un Canale Monterano in palla. La gara di esordio in campionato termina 4-0 per i padroni di casa che passano in vantaggio già dopo 4 giri di lancette con un gol di Bonelli. Al 23’ il raddoppio è arrivato direttamente su calcio di rigore con Cipriani. Un primo tempo già in salita per i gialloviola in campo con il 4-3-3 con Portoghesi in porta davanti ai due centrali Pierini e Giannella. Sulle corsie esterne Eluwa e Roscioli. Sulla linea mediana Avolio da play poi Feliziani e Catini con Funari perno d’attacco centrale e ai lati Belloni e Angelucci.

Da registrare per gli ospiti un colpo di testa pericoloso di Funari. Nella ripresa l’Etrurians prova a cambiare l’inerzia dell’incontro ma il tris di Cutini al 50’ fa male. Poi arriva il poker di Bonelli per la sua personale doppietta. Per i gialloviola minaccioso Cotea, subentrato, con una traversa e un’altra azione. Poi arriva il triplice fischio.

«Una partita difficile – commenta a fine gara mister Danilo Rinaldi – lo sapevamo comunque ma speravamo di rimanere più in partita sinceramente. Forse il gol del 3-0 ci ha tagliato un po’ le gambe. È un gruppo giovane il nostro, loro erano più esperti. C’è da lavorare però sono convinto che i ragazzi usciranno fuori. Le assenze di Abis, Iacovella, Peluso, Cobzaru e Veronesi, quelli più grandi, si è fatta sentire su un campo del genere. C’è da andare avanti e migliorare».

Domenica all’Angelo Sale esordio casalingo per l’Etrurians che ospiterà il Vis Aurelia. «Dovremmo stare attenti – aggiunge Rinaldi – di solito le formazioni romane sono molto organizzate ma cercheremo di farci trovare pronti».