Il Canale Monterano il primo ostacolo stagionale per l’Etrurians. Si parte domenica ed è subito trasferta per i gialloviola al terzo anno consecutivo in Prima Categoria. Ci sono defezioni non di poco conto, come quella già nota del bomber Abis dopo la rottura del crociato ma anche di capitan Iacovella alle prese con impegni lavorativi. Il centrocampista non ci sarà. E non sarà della partita nemmeno Cobzaru, attaccante che sta smaltendo una fastidiosa infiammazione al tendine d’Achille. La squadra comunque è motivata. Mister Danilo Rinaldi, alla sua prima avventura sulla panchina dei ladispolani, è fiducioso.

«I miei ragazzi stanno abbastanza bene – commenta – ci ritroviamo un po' amareggiati per alcune assenza anche importanti. Dobbiamo però pensare a fare bene ugualmente, siamo un gruppo giovane con tanta voglia e determinazione, ci siamo allenati molto bene in settimana e più in generale durante l’estate, quindi andremo a Canale per giocarcela. Le abbiamo preparate tutte così le sfide finora, la nostra priorità deve essere sempre quella di provare a tenere il pallino del gioco, poi si vedrà ovviamente. Siamo concentrati per il nostro obiettivo».

Dopo Canale e Vis Aurelia, trasferta a Focene, sfida interna con il Formello Calcio e altro incontro esterno contro Borgata Gordiani. Le gare casalinghe si disputeranno sempre la domenica pomeriggio alle 15. Queste le prime cinque giornate dell’Etrurians in attesa pure del calendario di Coppa Italia che non è ancora uscito.

