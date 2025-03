Le fatiche di Coppa forse si fanno sentire e l’Etrurians perde anche il derby a Cerveteri contro la DM84. Una sconfitta che brucia perché è la terza consecutiva in campionato da parte degli uomini di Danilo Bacchi reduci comunque da un prezioso pari a Montalto di Castro contro la Maremmana nel primo turno degli ottavi di Coppa Lazio. I gialloviola partono con Antonini tra i pali, poi in difesa Pierini e Dolente al centro, sulle corsie esterne Roscioli e Squarcia con Iacovella e Peluso in mezzo al campo. Freddi completa il mosaico giocando da intermedio. Poi Flore dietro ad Aabis e Anzuini. Pallozzi prova ma dà forfait nel riscaldamento. Partita molto equilibrata anche se per quanto riguarda il lato Etrurians Abis e Anzuini non finalizzano alcune occasioni degne di nota. Nella ripresa sugli sviluppi di un corner Spada di testa trova il vantaggio per la Dm84. Bacchi prova con i cambi inserendo diversi giocatori dalla panchina ma il risultato non cambia. «Siamo troppo altalenanti - commenta a fine gara mister Bacchi - eppure nel primo tempo abbiamo avuto diverse palle gol per colpire. Neanche dico che abbiamo preso la partita sotto gamba ma la concentrazione deve essere al massimo per tutti e 90 minuti. Ora testa alla Coppa, speriamo di recuperare alcuni elementi. C’è Gravina che è infortunato alla caviglia ad esempio. il 26 al Sale contro la Maremmana ci giocheremo l’accesso ai quarti». In campionato invece domenica arriva il Campagnano capolista.

©RIPRODUZIONE RISERVATA