L’Etrurians si arrende al Real Tirreno davanti al proprio pubblico. Finisce 2-0 all’Angelo Sale per gli ospiti che sbagliano anche un calcio di rigore nel primo tempo merito di un super intervento di Antonini. Ormai l’obiettivo vero resta la Coppa Lazio: si gioca mercoledì prossimo la gara di andata degli ottavi di finale a Montalto di Castro con la Maremmana. Mister Bacchi manda in campo Antonini e la difesa a tre con Palombo, Dolente e Roscioli. Sugli esterni Freddi e Squarcia, con Avolio, Peluso e Cotea dietro a Barison e Pallozzi. I gialloviola non entrano proprio col giusto atteggiamento e il Real Tirreno ottiene un penalty fallito da Bianco che calcia sulla sinistra del portiere ladispolano che però si distende bene e respinge. A fine primo tempo Bacchi è costretto a togliere Palombo per infortunio, al suo posto entra Abis. Ci sono assenze in rosa e il tecnico è costretto a rimodulare anche l’assetto tattico. La sostanza non cambia nella ripresa con il Real Tirreno più in palla e cinico in zona offensiva. Prima Musumeci, poi Cola spengono le velleità dei gialloviola che comunque creano qualche occasioni con Abis, Flore e Anzuini ma il portiere Prodosmo non viene mai superato. C’è spazio anche per altri cambi, Bacchi si gioca il tutto per tutto ma ad esultare sono i romani. «Mi aspettavo molto di più dai miei ragazzi – è amareggiato Bacchi – siamo entrati scarichi e questo non possiamo permettercelo né in campionato e ora né in Coppa. Non è l’atteggiamento giusto e sicuramente mi confronterò con loro».

Antonini, Palombo (39’ pt Abis), Roscioli, Avolio, Dolente, Freddi, Squarcia, Peluso, Pallozzi (9’ st Anzuini), Barison (9’ st Flore), Cotea (9’ st Pellecchia). A disp. Novelli, Abbruzzetti, Gravina, Mastropietro, Scotti. All. Bacchi

©RIPRODUZIONE RISERVATA