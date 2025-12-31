Un momento magico per l’Etrurians che ha festeggiato il Natale e ora anche l’inizio del nuovo anno con serenità. Tutto figlio delle prestazioni importanti dei ragazzi di mister Danilo Rinaldi capaci di superare la capolista Anguillara e poi anche Rignano Flaminio nell’ultimo match in trasferta. I ladispolani sono soltanto a 2 lunghezze dal secondo posto, un risultato oltre le più rosee aspettative di inizio anno.

«Siamo contenti finora – ammette Enzo Freddi, direttore generale del club – il mister è un esordiente in prima squadra ma sta dimostrando grande capacità. La società è tranquilla e serena come lo sono i ragazzi. Si è formato davvero un bel gruppo. Al di là del discorso tecnico, è stato scelto il carattere di ognuno di loro. Si sono legati bene e ora magari si dovrà dare continuità anche negli anni. Chissà, magari per poter vincere il campionato. Non mi resta che rivolgere gli auguri alla famiglia Etrurians, ma anche ai nostri avversari e all’intero girone».

Il 4 si gioca per la tredicesima giornata di campionato. I gialloviola ospiteranno Real Fabrica di Roma che ha soltanto due punti in meno dell’Etrurians che quindi dovrà fare molta attenzione per evitare scivoloni. Domenica 11 gennaio trasferta a Civitacastellana e ultimo turno del girone d’andata la domenica seguente all’Angelo Sale contro Soratte Capena.

@RIPRODUZIONE RISERVATA