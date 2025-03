Bella prestazione in serie C maschile per l’Etruria Volley che domenica pomeriggio ha battuto in trasferta il Volley Life.

Al Pala Volley di Viterbo i gialloblu allenati da Quaglia hanno sconfitto la squadra di casa con un netto 3-0 (parziali 25/22 – 25/21 – 25/23), rilanciandosi in classifica a quota 24 punti che valgono il nono posto.

Il girone A resta comunque molto equilibrato in quanto dal sesto posto, occupato dal Rim sport Cerveteri (26 punti), al penultimo posto abitato del Volley Life (19 punti), c’è una differenza di appena sette punti.

Un buon percorso fin qui per la squadra nata dal consorzio tra Asd Pallavolo Civitavecchia e Tuscania Volley che prosegue domenica prossima alla palestra Corsini – La rosa di Civitavecchia, dove riceverà il Roma Sports.

