Grossi cambiamenti in casa Leocon. In vista della stagione, che vedrà la squadra di San Gordiano giocare ancora nel campionato di Terza Categoria, ci saranno importanti scossoni all’interno del club, come annunciato nelle scorse, al termine delle decisioni che sono state prese. La volontà è quella di riformare la dirigenza, con un progetto nuovo, nel quale sono state inserite persone nuove, con l’idea di creare un gruppo sano e un ambiente familiare.

L’ambizione è chiara: costruire una programmazione triennale, con l’obiettivo di vincere il campionato di Terza Categoria. Il presidente sarà ancora Stefano Ambrosi, il dirigente Alessandro Auricchio. La panchina della prima squadra è stata affidata a Mariano Corocher, che sarà coadiuvato da Valerio Sangiovanni.

Numerosi i nuovi volti che faranno parte della formazione bianconera. Tra loro: gli ex Quartiere Campo dell’Oro, Mauro Mosca e Tiziano Simonante, gli ex Csl, Gabriele Berardozzi e Gianni Brancaccio. Accordo anche con Valerio Bisozzi. Ma i movimenti sembrano essere appena cominciati, c’è la sensazione che il lavoro per mettere in piedi la squadra sia solo partito.

