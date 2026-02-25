Nuovo successo per Ludovica Legittimo all’Open League di Lombardia, andato in scena a Vigevano lo scorso fine settimana. La giovane azzurra, reduce dal Campionato Europeo disputato appena quindici giorni prima, ha confermato il suo straordinario stato di forma imponendosi nella categoria 50 kg Under 21 nel kumite.

In una competizione che ha visto la partecipazione di circa 1250 atleti tra U14, Cadetti, Junior e U21, Legittimo ha dettato legge con autorevolezza, superando brillantemente e senza particolari problemi ogni turno. Incontro dopo incontro ha mostrato lucidità tattica, velocità di esecuzione e grande maturità agonistica, non lasciando spazio alle avversarie.

Ancora una volta ha dimostrato di essere il punto di riferimento della sua categoria a livello nazionale, confermando come ormai i suoi confini sportivi si stiano spostando oltre l’Italia. Attualmente, infatti, sono soprattutto le competizioni internazionali a proporle avversarie realmente in grado di tenerle testa. La sua prova non è passata inosservata: tanti i complimenti ricevuti dai tecnici presenti a bordo tatami, che continuano a seguirne con interesse e ammirazione la crescita costante. Un altro tassello prezioso in una stagione ricca di soddisfazioni.

