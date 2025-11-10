Si è chiusa nel weekend, al PalaPellicone di Ostia, l’edizione 2025 della Open League di Roma, una delle manifestazioni giovanili più partecipate del calendario federale, che da venerdì a domenica ha visto sfidarsi oltre 1300 atleti provenienti da tutta Italia.

La giornata conclusiva, dedicata al kumite Juniores e Under 21, ha confermato ancora una volta il valore della campionessa civitavecchiese Ludovica Legittimo, che ha conquistato la vittoria nella categoria Under 21 per i -50 kg, bissando così il successo ottenuto lo scorso anno. Un percorso impeccabile, fatto di grinta, tecnica e grande lucidità, che le ha permesso di dominare ogni incontro fino alla finale, chiusa con un netto 5-1.

Un risultato che ribadisce la crescita costante di Legittimo, atleta ormai stabilmente protagonista anche a livello internazionale. Cresciuta nel vivaio della Mabuni Civitavecchia, come noto, Ludovica da alcuni anni milita nelle file dello Shirai San Valentino, società con cui sta raggiungendo traguardi sempre più prestigiosi.

Determinazione, umiltà e dedizione sono da sempre i tratti distintivi di questa giovane promessa del karate italiano, capace di portare in alto il nome di Civitavecchia su ogni tatami, in Italia e all’estero. Con la vittoria alla Open League di Roma, Ludovica Legittimo conferma, come se non l’avesse già dimostrato con altri grandi risultati, di essere oggi una delle più forti atlete azzurre della sua categoria e una delle punte di diamante del futuro del karate nazionale.

