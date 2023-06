Le colline del territorio sono teatro di allenamento per la prestigiosa “Maratona delle Dolomiti” di ciclismo. Sono centinaia i ciclisti amatoriali e locali provenienti da tutta la regione che ogni fine settimana si allenano sulle alture delle colline santamarinellesi, soprattutto in questo periodo, dove le salite che contraddistinguono i percorsi stradali tra Civitavecchia e Santa Marinella, attraverso Allumiere e Tolfa, sono prese d'assalto per preparare la temibile ma straordinaria “Maratona delle Dolomiti”, tra le più prestigiose granfondo di ciclismo del mondo che il 2 luglio si svolgerà a Corvara (Alto Adige), superando passi dolomitici che hanno fatto la storia del ciclismo: Pordoi, Sella, Gardena, Falzarego e il durissimo Giau, con lo straordinario scenario delle vette dolomitiche a fare da cornice. I percorsi da 106 e 132 km con 3mila e 4mila metri di dislivello, sono il biglietto da visita dell'evento che raccoglie 8mila partenti a fronte di ben 27mila richieste di partecipazione. Numerosi i biker amatoriali di Santa Marinella che si cimenteranno nell’impresa in rappresentanza dell’importante movimento ciclistico del territorio. Sono ormai entrate nel lessico e nella preparazione dei ciclisti il classico Giro di Tolfa anello di 60 km molto allenante con i suoi saliscendi che comprende tutte le cittadine del comprensorio.

