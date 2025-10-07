È tempo di esordire anche per altre due squadre del comprensorio che militeranno nel campionato di serie C2. Santa Severa ed Evergreen partiranno subito con un derby, in programma, in via del tutto eccezionale, domani sera alle 21.15 al Pala De Angelis. L’incontro si sarebbe dovuto disputare sabato scorso, ma era stato rinviato per la concomitanza col torneo di pallavolo Perla del Tirreno.

Si affrontano due squadre che lo scorso anno avevano due categorie di differenza, ma i neroverdi sono scesi dalla C1, non mettendo in tasca nemmeno un punto dopo una stagione dalle tante traversie, mentre i gialloblù hanno vinto la Coppa Provincia di Roma in serie D ed avevano praticamente conquistato anche il campionato, ed alla fine sono riusciti ad ottenere il pass per la C2. È stata un’estate con diversi colpi per entrambe le contendenti, più conosciuti quelli del quintetto di Fabrizio Fattori, che ha annunciato, tra gli altri, Mori, Giocondo e Mojoli.

Da scoprire maggiormente, invece, quelli dei santamarinellesi, che hanno unito al gruppo Cesarini, Amato, Lampis, Passa e Trombetta. «Nel complesso direi che arriviamo abbastanza bene all’esordio - commenta mister David Dell’Università - abbiamo fatto una lunga preparazione impegnativa dal punto di vista atletico, per domani avremo un paio di defezioni per infortunio, ma ci arriviamo fiduciosi». Santa Severa-Evergreen sarà arbitrata da Fabio Ricter della sezione di Roma 1.

