Tutto pronto per la quarta edizione del memorial Antonio Mammoli, dedicato allo storico presidente dell’Atletico Civitavecchia che ci ha lasciato ormai da qualche anno. La nuova edizione dell’evento organizzato proprio dalla società gialloblù si terrà sabato 27 al San Liborio Stadium. La categoria che commemorerà l'evento sarà l'Under 19 maschile, guidata da mister Fabrizio Nunzi e Salvatore Cozzolino, di fronte i pari età della Virtus Marina di San Nicola di mister Mario Bonocore.

La giornata sarà ricca di spunti tecnici ma anche emotivi visto che a difendere i pali gialloblù ci sarà il promettente Gabriel Zena, classe 2010 nipote del compianto Antonio, ovviamente in tribuna presenzieranno anche i familiari di Mammoli a ricordare ancora una volta il presidente che tanto ha dato alla storia dell'Atletico Civitavecchia. Start previsto per le ore 16. Subito dopo ci sarà anche un’amichevole della squadra Under 17 femminile.

