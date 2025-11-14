Settima giornata di campionato in Prima Categoria, con il girone C che domenica propone una sfida dal peso specifico importante. Allo stadio “Nannini”, in via dei Dentali 122, l’Atletico Focene di mister Cuffaro ospiterà il Real Fabrica Roma: fischio d’inizio fissato per le 11.30. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con la necessità di voltare pagina. Attualmente quinti in classifica, dopo un avvio convincente hanno incassato due sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro la Vigor Rignano Flaminio. Un doppio passo falso che ha frenato l’entusiasmo e che il Focene vuole immediatamente dimenticare, puntando sul calore del proprio pubblico per ritrovare compattezza e risultati. Situazione differente per gli ospiti, noni ma in crescita, reduci da una vittoria scoppiettante per 4-3 sulla Vis Aurelia. Un successo ottenuto con carattere e che ha riportato entusiasmo nella squadra, desiderosa ora di dare continuità al proprio percorso e di agganciare la zona medio-alta del girone. Si preannuncia, dunque, una gara intensa e combattuta: da un lato l'Atletico Focene, ferito e deciso a rilanciarsi, dall’altro una Real Fabrica Roma brillante e motivata. Gli ingredienti per una domenica di grande calcio, insomma, ci sono tutti.

