Tutto pronto per la terza giornata del campionato di Prima Categoria. All'interno del girone C, alle ore 11 in quel dello Stadio Nannini, l’Atletico Focene sarà impegnato contro l'Etrurians. La formazione nerazzurra, guidata da mister Cuffaro, arriva all’appuntamento con il morale alle stelle: due vittorie su due, sei punti in classifica e – dato ancor più significativo – zero gol subiti. Un avvio di stagione che certifica la solidità del gruppo e il grande lavoro svolto durante la preparazione estiva. Nell’ultima uscita, il Focene ha avuto la meglio sull’Atletico Casalotti, confermando personalità, ordine tattico e spirito di sacrificio. Ma il prossimo ostacolo si preannuncia tutt’altro che semplice. L’Etrurians, dopo la sconfitta nella gara d’esordio contro il Canale Monterano, ha prontamente rialzato la testa superando la Vis Aurelia. La formazione ospite è attesa a una prova di maturità, con l’obiettivo di trovare continuità di risultati. La sfida si prospetta quindi equilibrata e avvincente, tra due squadre che hanno già mostrato buone cose in questo avvio di stagione. Per i padroni di casa sarà importante sfruttare il fattore campo e l'entusiasmo della rispettiva tifoseria, chiamata a raccolta per sostenere i propri beniamini in un match che potrebbe dire molto sul prosieguo dell'annata.

Ale. Gi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA