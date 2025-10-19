E sono due. La 3epc Pallavolo Civitavecchia archivia la seconda giornata con il successo pieno di sabato sera per 3-0 sull’All Volley G. Castello e vola in testa alla classifica a pari merito con l’Aprilia, favorita del girone C.

Una vittoria meritata e importante anche se il gioco espresso non è stato all’altezza delle precedenti sfide, ma alla fine sono i punti a pesare nell’economia stagionale più che il bel gioco quindi bene così.

Al Palafonte di Roma, il sestetto della capitana Federica Belli ha comunque ben figurato nel primo set giocato a ritmi altalenanti da entrambe le formazioni e portato a casa dalle civitavecchiesi per 25/20. Più tirato il secondo parziale vinto per 25/23 con il contributo determinante di due ace di Miriam Mobili sul punteggio di 23 pari. Il terzo set è stato più in controllo per le civitavecchiesi che si sono imposto per 25/18.

Soddisfatto l’allenatore rossoblù Giovanni Guidozzi, che ha commentato: «La partita è stata un po’ complicata come si pensava. Non abbiamo espresso il nostro migliore gioco ma era necessario vincere per mantenere il passo in campionato. Sono comunque soddisfatto dopo due vittorie nelle prime due giornate di campionato. In questa fase dobbiamo cercare di fare più punti possibili prima delle difficilissima sfida contro l’Aprilia alla quinta giornata».

Dalle parole di Guidozzi si intuisce che quest’anno l’asticella si è alzata per la 3epc Pallavolo Civitavecchia, anche se l’ambiente non vuole pressioni aggiuntive su un gruppo di ragazze che sta dimostrando una crescita costante.

Le prossime sfide in casa contro il Volley Roma e in trasferta contro il Casalandia offriranno un quadro migliore sullo stato di forma delle civitavecchiesi e, soprattutto, sul livello delle avversarie nel girone; anche se non è un ipotesi così lontana considerare un potenziale scontro diretto quello che il sestetto rossoblù giocherà fra tre turni contro Aprilia.

