La 3epc Pallavolo Civitavecchia mette la quarta. Il successo per 3-1 in rimonta di sabato sera contro il Dream Team consente alla squadra rossoblù di restare imbattuta in questo avvio di stagione, anche se il livello di gioco non è stato dei migliori, sulla falsa riga della gara casalinga contro l’Sg Volley Roma.

Al Pallone Aurelio Santoro di Roma l’avvio di partita ha preso la strada delle padrone di casa che hanno vinto il primo set per 25/19. Molte bene la reazione di Federica Belli e compagne che hanno pareggiato nel secondo parziale per 25/19 vincendo poi anche nel terzo per 25/16, dove i valori in campo sono stati più evidenti. Nel quarto set la lotta si è fatta più livellata tra le due squadre, con il Dream Team in vantaggio che ha sprecato moltissimo con tanti errori in battuta facendosi superare dalla Pallavolo Civitavecchia per 25/21.

La partita ha dato indicazioni positive alla squadra civitavecchiese che, nonostante non abbia giocato bene, è riuscita ad avere la meglio di un avversario organizzato e di media classifica come il Dream Team, peraltro in trasferta. Soddisfatto a metà l’allenatore Giovanni Guidozzi: «La nota positiva è il risultato, mentre la nota negativa è la prestazione che non è stata all’altezza delle precedenti. L’avversario ha giocato bene ma nel quarto set hanno sbagliato molto, aiutandoci. Dobbiamo lavorare molto questa settimana per migliorare il livello di gioco, oggi non abbiamo giocato bene».

Dopo quattro giornate di campionato la 3epc Pallavolo Civitavecchia resta a punteggio pieno a 12 punti insieme all’Aprilia, prossima avversaria e candidata alla vittoria del campionato.

Non sarà facile ripetersi, ma il percorso fino a qui del sestetto rossoblù può senz’altro rendere soddisfatto tutto l’ambiente.

@RIPRODUZIONE RISERVATA