Prosegue con una brillante vittoria in trasferta la marcia della 3epc Asp Civitavecchia che domenica pomeriggio ha battuto i padroni di casa del Sora per 3-0 confermandosi sempre più in forma in questa fase del campionato (parziali 25/13 – 25/23 – 25/22)

Molto contento il tecnico Giovanni Guidozzi a fine partita: «È stata una partita non facile che abbiamo approcciato nella maniera migliore. Il secondo e il terzo set sono stati molto combattuti e il Sora ha cercato di resistere fino alla fine. Siamo riusciti a giocare bene e vincere con margine che ci consente di avere una classifica da sogno. Le ragazze sono sempre sul pezzo e va bene così».

Tra le rossoblù è da segnalare l’esordio di Mara Torresi e Loretta Rezzonico. L’Asp Civitavecchia viaggia a ritmi sostenuti in questa fase grazie a quattro vittorie nelle ultime cinque partite e sta gettando le basi per la prossima stagione in cui, forse, il gruppo della capitana Federica Belli potrà ambire a fare un salto di qualità e lottare per la promozione in serie B2.

È forse prematuro un discorso simile ma, considerando la rocambolesca salvezza ottenuta all’ultima giornata dello scorso campionato, la curva delle prestazioni ha virato decisamente verso l’alto nel corso di stagione. Sognare il futuro è giusto e anche gratuito.

