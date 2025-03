Alle 18.30 il palazzetto dello sport di Civitavecchia sarà teatro di un entusiasmante scontro diretto nel girone A del campionato femminile di serie C. La 3epc Asp Civitavecchia ospiterà il Marconi Stella in un match che si preannuncia combattuto nella corsa al sesto posto. La 3epc Asp Civitavecchia dovrà fare leva sulla solidità della propria difesa e sull'efficacia del proprio attacco per mettere in difficoltà la squadra romana che, invece, cercherà di sfruttare al meglio le proprie individualità e la propria organizzazione di gioco per conquistare punti preziosi. Il campionato della squadra civitavecchiese è più che soddisfacente considerato il livello del girone e, soprattutto, il fatto che la classifica è divisa sostanzialmente in tre gruppi: le prime cinque squadre lottano per andare ai play off promozione, le squadre dal sesto al nono posto sono relativamente tranquille e poi ci sono le ultime sei squadre che lottano per non retrocedere.

Ancora più equilibrata è la situazione nel girone A del campionato maschile di serie C, dove tra la sesta e la penultima classificata ci sono solo dieci punti: un gruppo di squadre tutte in lotta per salvarsi in un contesto in cui un passo falso è sufficiente per arretrare in classifica significativamente. Sarà quindi ancora più difficile il turno in trasferta per l’Etruria Volley che sabato pomeriggio affronterà l’ISVF Isola Sacra quarta in classifica alla palestra S.B Grassi di Fiumicino.

