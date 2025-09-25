Ritorno al passato, agli albori della sua carriera. Dagli stadi di serie C, ai campi delle giovanili laziali, per Andrea Ancora, fino a due mesi fa a dirigere i play off di Lega Pro, è il momento di arbitrare, cominciando dal match di sabato tra Ostiantica e Tor di Quinto, valido per gli allievi Elite.

Per i giocatori in campo, infatti, sarà un onore avere una direzione di livello, un arbitro che è stato a un passo dalla serie A. Ricominciare da dove 15 anni fa iniziò, un gesto che è sinonimo di passione per Ancora, che ha fatto tanta strada senza l'aiuto di nessuno, e che senza ma e senza se meritava altri palcoscenici.

@RIPRODUZIONE RISERVATA