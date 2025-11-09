Una doppietta di Teti e una rete di Pollace consentono all’Aranova di vincere per 3-0 in casa contro la Pro Calcio Tor Sapienza e di godersi il primato in solitudine. La gara ha visto prevalere i rossoblu di mister Scarfini che hanno archiviato il match con molta facilità. Nel prossimo impegno la squadra di Scarfini sarà di scena sul campo dell’Astrea. «È una squadra giovane e con tante motivazioni nonostante si trovi in zona salvezza. Dobbiamo andarci con i piedi di piombo, non sottovalutiamo mai gli avversai inferiori a noi. Ci penseremo da martedì, vogliamo fare bene in questa stagione. È presto per capire quali saranno i valori reali del campionato», ha detto l’attaccante Alessio Teti.

