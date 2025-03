Vincere per sperare ancora. Oggi al Sale arriva l’Ottavia e solo con i tre punti i tirrenici alimenterebbero qualche flebile sogno di agganciare i playout, al momento lontanissimi. I rossoblu di mister Bosco sono penultimi a -6 punti dalla Luiss e quindi, allo stato attuale, sarebbero retrocessi in Promozione direttamente. E poi immaginando un recupero sulla formazione romana, gli spareggi disterebbero 17 punti. Un gap abissale: per disputare gli spareggi gli uomini di Bosco dovrebbero arrivare almeno a -8. Inutili forse questi calcoli cervellotici, serve una scossa all’ambiente per riprendere quota. Il tecnico ha lavorato intensamente in settimana dopo il 4-1 incassato a Maccarese nel derby del litorale contro la W3. Un poker che ha fatto male soprattutto sul morale del gruppo. Ma questo Ladispoli può nutrire qualche chance di salvezza? Il calendario non aiuta proprio l’Academy che intanto deve battere l’Ottavia dell’ex Di Mario. Domenica prossima trasferta proibitiva a Rieti mentre la giornata successiva all’Angelo Sale arriverà la Boreale. A seguire Colleferro e derby con l’Aranova dopo Pasqua. Bosco dovrà fare le sue valutazioni e cercare di capire se può recuperare alcuni infortunati. Difficile il ritorno dell’attaccante Selvadagi e del difensore Tancredi, si punta a riavere almeno l’altra punta Pelizzi. La formazione grosso modo dovrebbe essere quella delle ultime giornate con Cifarelli unica punta supportato da Ferreri. Giusto dovrebbe partire ancora dalla panchina. Per la decima di ritorno tra Ladispoli e Ottavia è stato scelto Andrea Santilli di Rieti come arbitro: sarà assistito dai guardalinee Andrei Baciu di Tivoli e Matteo Raggi di Viterbo. Il fischio d’inizio sarà come sempre alle 11.15. I residenti non pagheranno il biglietto, un’operazione del club per portare più gente possibile allo stadio anche se negli ultimi di certo non si è registrato il tutto esaurito dopo le prestazioni piuttosto deludenti della squadra.

