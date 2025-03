Era quasi un’ultima spiaggia e il Ladispoli esce dal rettangolo verde ancora a testa bassa. La Romulea vince 2-0 e inguaia ulteriormente gli uomini di Pietro Bosco sempre più con un piede in Promozione. Ad oggi l’Academy sarebbe retrocessa e anche ipotizzando un terzultimo posto, i playout sarebbero distanti 17 punti. Troppo forse per sperare anche in un miracolo. Lo schieramento iniziale è con Mercadante tra i pali, difesa a 4 con D’Amore, Cupperi laterali, Barbarossa e Tancredi al centro. In mezzo al campo Capanna e Merciari con Di Biagio e Giusto a completare il centrocampo. Si rivede tra i titolari Pelizzi a supporto di Cifarelli. La partenza non è male dei rossoblu, proprio come la domenica precedente sul campo del Pomezia. Al 14’ Cifarelli ci prova addirittura in rovesciata. La Romulea concede ma non cade sfiorando la rete dell’1-0 con Mussini. Prima di un altro tentativo ospite con Merciari, passa in vantaggio al 40’ dopo un’azione bel congeniata sulla fascia destra e rifinita da D’Andrea che di piattone fulmina Mercadante. È Giusto per il Ladispoli ad andare poi vicino al pari. Si chiude qui un primo tempo ben giocato da entrambe le formazioni. Nella ripresa la partenza è sprint da parte dei romani che dopo 3 minuti trovano il raddoppio grazie a Tagami che stronca sul nascere le speranze di rimonta dei tirrenici. L’attaccante della Romulea a dire il vero approfitta di una clamorosa ingenuità difensiva per battere ancora l’estremo difensore Mercadante che comunque era stato bravo sulla botta di Travaglini. Nonostante i cambi di Bosco la frittata è ormai fatta e l’Academy non riesce a rientrare in partita. Anzi, al 40’ è ancora la Romulea a sfiorare il tris con Montalbano che a tu per tu con Mercadante non riesce a superarlo.

IL TABELLINO. Romulea: Pensa, Zeno, Faccenna (33’ st Monacu), Mussini (30’ st Dei Giudici), D’Andrea (12’ st Macnini), Costa, Amorosino, Pomponi (16’ st Ciriachi), Ricceri (25’ st Montalbano), Tagami, Travaglini. A disposizione: Milan, Di Gregorio, Quadraccia, Gentile. Allenatore: De Cataldo.

Academy Ladispoli: Mercadante, D’Amore, Cupperi, Capanna, Barbarossa (38’ st Ranieri), Tancredi, Di Biagio, Merciari (19’ st Ardel), Cifarelli, Giusto (30’ st Dato), Pelizzi (12’ st Ferreri). A disposizione: Magri, Fanali, Fumasoni, Bruno, Di Cicco. Allenatore: Bosco.

Arbitro: Di Ruccio di Viterbo.

Marcatori: 3’ st Tagami.

NOTE. Ammoniti: Mancini (R); Cifarelli e Barbarossa (L)

