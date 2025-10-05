Il Ladispoli in casa non sa più vincere e perde la seconda giornata di fila in campionato con l’Atletico Cimina dell’ex mister Lillo Puccica. Pesa moltissimo però il rigore che ha fallito Modesti ad inizio del secondo tempo quando il risultato era inchiodato sullo 0-0. Chissà, magari sarebbe stata tutt’altra gara. I viterbesi invece hanno spinto sull’acceleratore trovando il gol del vantaggio sugli sviluppi di un corner e lo hanno difeso fino alla fine senza rischiando poi più di tanto se non con palle inattive.

Academy in emergenza nel reparto arretrato, mister Mastrecchia si presenta con la difesa a quattro arretrando ancora Barros a fianco di Cruciani. Sulle corsie esterne Gafuri e Da Solier con il play D’angeli e Stanzione in mezzo al campo. Laterali Guerra e Facecchia e Rodio con Modesti completano l’attacco. Gli ospiti partono meglio e al 6’ Giurato davanti a Somma non riesce a capitalizzare. Al 24’ ancora Cimina sulla sinistra, numero di Reinkardt, altro ex, e deviazione di Mancino che colpisce il legno. Al 32’ chance ghiotta per Giurato che prova a scavalcare con un pallonetto Somma ma la sfera non entra. Si va negli spogliatoi. Nel secondo tempo Facecchia viene steso in area, nessun dubbio per il direttore di gara: è rigore. Modesti calcia ma si lascia ipnotizzare da Pallotta. Gli ospiti esultano. Iniziano i primi cambi. Mastrecchia inserisce Fortuna e toglie Modesti, Puccica risponde con Berni per Meconi. Una mossa azzeccata perché il nuovo entrato al 17’ si infila sulla destra e guadagna un corner. Dagli sviluppi del calcio d’angolo battuto da Ruggiero Pontuale colpisce sotto porta e fa centro. L’allenatore ladispolano rivoluziona la squadra. Gli unici pericoli arrivano su calci piazzati di Fortuna anche se Guerra si rende pericoloso con Pallotta pronto. Non succede più nulla e arriva il triplice fischio finale.