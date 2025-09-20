Quella di domani, prima giornata della stagione 2025-2026, sulla carta è una sfida più complicata rispetto al Real Tirreno affrontato in Coppa e superato con un totale di 8-1 tra andata e ritorno. I romani del Grifone Calcio hanno eliminato dalla competizione l’Atletico Cimina di Lillo Puccica, l’allenatore che due anni fa salvò l’Academy in Eccellenza da una retrocessione che sembrava ormai certa. Fu un miracolo.

Si giocherà alle 11.15 allo stadio Angelo Sale e i tifosi di casa entreranno gratis all’Angelo Sale. Non dovrebbero esserci molte variazioni in formazione. Somma, il portiere, avrà davanti nella difesa a tre Tamburrini, capitan Cruciani e Barilaro. Sulle corsie esterne Facecchia, l’ultimo arrivato, ha regalato un assist e un gol nella zona sinistra dove dovrebbe partire titolare. A destra più Felici che Ferreri. Sulla mediana Stanzione è già leader, poi Barros, Romagnoli e D’Angeli si giocano tre maglie. Modesti sarà il perno centrale dell’attacco e anche qui dubbi su chi sarà il suo partner tra Fortuna e La Rosa anche se pure Rodio ha fatto vedere ottime cose e dimostrato di essere in palla.

«Ho sensazioni positive – parla l’attaccante Modesti – è un gruppo molto unito, completamento nuovo, un mix di giovani e figure più esperte. Stiamo lavorando sodo e abbiamo iniziato bene passando il turno di Coppa. Ora però inizia il campionato che è un’altra cosa. Quella del Ladispoli è la maglia più importante indossata a livello dilettantistico, dobbiamo costruirci il nostro futuro partita dopo partita senza porci limiti». Per Academy Ladispoli-Grifone è stato designato come arbitro Davide Magnanelli di Tivoli.

