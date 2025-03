Pari, emozioni e salvezza sempre più lontana per il Ladispoli. Finisce 3-3 con la Sorianese in un match al cardiopalma. All’Angelo Sale accade praticamente di tutto con i tirrenici che non sfruttano il doppio vantaggio dimostrando ancora dei limiti specialmente in difesa. Ci sono delle assenze tra cui Pelizzi (infortunio muscolare nella gara con l’Under 19), Tancredi e Selvadagi. Mister Bosco parte con Mercadante tra i pali, difesa a 4 con D’Amore e Polucci terzini, Barbarossa e Ranieri al centro. Cupperi e Di Biagio presidiano le fasce, in mezzo a centrocampo invece Merciari e Capanna con Ferreri ad agire dietro a Cifarelli. Il primo pericolo lo crea la Sorianese. Su uno spiovente in area Ruibal anticipa tutti e Mercadante toglie la sfera dall’angolini. Al 7’ Cupperi si procura un calcio di rigore per un fallo di mano in area. Cifarelli contro Bertollini e il portiere si tuffa e respinge, proprio come nella gara di andata. Passano appena 50 secondi e Di Biagio costruisce sulla sinistra con Cifarelli che si riscatta trovando la deviazione vincente sotto misura. È la prima rete in stagione per l’attaccante. Al 20’ Sorianese vicinissima al pari con Spolverini. L’Academy non rinuncia al gioco e al 38’ Cifarelli ricambia il favore a Di Biagio servendolo con la coda dell’occhio, il numero 7 è implacabile e raddoppia. Brivido nel finale quando Polidori taglia la difesa come il burro e a tu per tu con Mercadante spara alto. Si chiude qui una prima frazione di gioco davvero esaltante. Nella ripresa le emozioni saranno ancora di più. Mister Del Canuto toglie Pistoia e inserisce Bersaglia, una mossa che darà subito i frutti. Al 4’ dormita difensiva dei tirrenici, l’argentino Ruibal è il più lesto e riapre il match. Dopo un minuto Lazzarini lavora un pallone sulla sinistra, Bersaglia si impossessa della sfera e serve Oriolesi che calcia con precisione per il 2-2 momentaneo. Si attacca da una parte e dall’altra. È il 10’, Ferreri va via sulla destra, offre un cioccolatino a Cupperi che di testa infila ancora Bertollini e i padroni di casa si riportano avanti. La gioia dura una decina di minuti appena perché Polidori ristabilisce la parità ben servito da Spolverini indomabile sulla destra. Girandola delle sostituzioni da una parte e dall’altra, entrambe le squadre provano a vincerla. Il Ladispoli protesta per un fallo in area su Di Biagio ma dopo pochi minuti arriva il triplice fischio del signor Cavasso di Aprilia.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli: Mercadante, D’Amore (30’ st Fanali), Polucci (25’ st Giusto), Capanna, Barbarossa, Ranieri, Di Biagio, Merciari, Cifarelli, Ferreri (34’ st Dato), Cupperi. A disposizione: De Matteo, Lorizio, Di Cicco, Tarquini, Lucarini, Fumasoni. Allenatore: Bosco.

Sorianese: Bertollini, Pistoia (1’ st Bersaglia), De Goicoechea, Bellacima, Lazzarini, Spolverini, Oriolesi, Polidori (34’ st Bezziccheri), Ruibal (24’ st Giurato), Leonardi (17’ st Baldari). A disposizione: Morelli, Carosi, Martinozzi, Morettini, Nischwitz. Allenatore: Del Canuto.

Arbitro: Cavasso di Aprilia.

Marcatori: 8’ pt Cifarelli (L), 38’ pt Di Biagio (L),4’ st Ruibal (S), 5’ st Oriolesi (S), 10’ st Cupperi (L), 24’ st Polidori (S).

NOTE. Ammoniti: Ranieri (L); Oriolesi (S)

