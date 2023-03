Sport

Ladispoli, è il giorno dell’esordio

CALCIO. Per il club rossoblu inizia ufficialmente la seconda stagione di fila in serie D. Alle 15 all’Angelo Sale c’è la corazzata Trastevere. Prima partita anche per il tecnico Michele Zeoli. Rosa al completo, probabile il 4-3-3 iniziale. Intanto venerdì sera in Piazza Rossellini grande festa per la presentazione delle squadre