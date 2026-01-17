Il derby è sempre il derby tra Ladispoli e Cerveteri ma quello che andrà in scena all’Angelo Sale (ore 11.15) ha un grande valore. Sia per la classifica, perché c’è in ballo il terzo posto, attualmente occupato proprio dagli etruschi. E poi perché l’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate, ed era maggio del 2023, ci si è giocati un playout per restare in Eccellenza, finito 1-0 con gol del rossoblu Angel Perez ai tempi supplementari. Ecco perché la squadra di casa dovrà tenere a mente anche l’aspetto della rivalsa, come i cerveterani dovranno ricordarsi della gara di andata persa al Galli per 2-1. Insomma ingredienti da big match.

QUI LADISPOLI

Alla vigilia ha voluto parlare il presidente dell’Academy. «Intanto deve essere una giornata di festa – è il pensiero di Andrea Di Renzo -, normale che ognuna delle due abbia la necessità vincere. Noi ci siamo e cercheremo di fare il possibile. Bisogna esortare però alla calma e bene ha fatto anche il presidente del Cerveteri Lupi a rivolgere lo stesso messaggio». Per Di Renzo non è una specie di ultima spiaggia per il terzo posto. «Siamo in crescita e cerchiamo ancora continuità – dice ancora il patron dei rossoblù - manca tantissimo quindi non mi sento di dire che è un derby spartiacque. È chiaro che è importante fare più punti possibili. Ci saranno altri due derby, uno con l’under 15 e poi con l’Under 17. Speriamo sia davvero una giornata positiva per il calcio». Infine una parola sugli assenti. Non ci saranno squalificati domani nei ladispolani ma qualche infortunato c’è. «Peccato per il nostro centrocampista Stanzione – conclude Di Renzo – era fermo da tempo e ha subito una ricaduta. Anche Felici ha subito un guaio al ginocchio e non ci sarà e lo stesso per il difensore Barilaro alle prese con problemi ad un braccio». La probabile formazione: Somma, Tamburrini (Gafuri), De Marco, Guerra, Urbani, Cruciani, Parravano (Cecchinelli), D’Angeli, Modesti, Fortuna, Tasselli. Sale blindato con un nutrito spiegamento di forze dell’ordine. I tifosi verdeazzurri saranno fatti accomodare nella tribuna piccola come stabilito dalla Questura.

QUI CERVETERI

Una gara sentita, caratterizzata da un campanilismo pulito che non conosce età. Tanti i derbies giocati a partire dagli anni 50, sugellati da vittorie e sconfitte e una passione unica. Le due squadre, ora in Promozione, si affronteranno per conquistare la vittoria e diventare la regina della via Aurelia, la strada che divide la due città divise da 5 km. Nei verdeazzurri c'è consapevolezza, fiducia e tensione. Mister Ferretti ne parla. «I giocatori ci tengono molto, ci sono ragazzi di Cerveteri che sono stati a Ladispoli, capiscono che valore ha il derby. Giocheremo per vincere, è quanto mi stanno chiedendo i tifosi da settimane, Loro sono una squadra organizzata, hanno un bravo allenatore, all'andata non meritavamo di perdere. Spero che il destino ci restituisca quanto perduto. Ci vorrà una prestazione forte e intensa, siamo fiduciosi di questo gruppo». Sulla formazione che scenderà al Sale, c'è il rientro di Ferruzzi e Bracaglia. Per il resto nessun indisponibile.

