Ha voglia di lasciarsi alle spalle una stagione difficile quasi culminata con la retrocessione. E per far sognare i tifosi, l’Academy Ladispoli, piazza un grande colpo in vista della prossima stagione di Eccellenza. Si chiama Romeo Shahinas, è un centrocampista albanese di 27 anni, è un ex calciatore professionista e vanta un’esperienza nella massima serie albanese con il Partizan Tirana di mister Iuliano con 17 gettoni e una rete. In Italia ha indossato la maglia del Latina in serie B nel 2017 ma anche in serie C con il Racing Roma. Il nuovo gioiello rossobl, con un passato anche nella nazionale under 19 del suo Paese, è cresciuto nelle giovanili della Roma restandoci per ben 7 anni allenato da Montella, De Rossi e Stramaccioni. È un mancino dotato di grande tecnica, uomo assist in grado di agire anche come trequartista e certamente potrà dare il proprio contributo alla causa ladispolana nel prossimo campionato di Eccellenza. «Siamo contenti – parla il direttore sportivo Marco Angelocore – Romeo è fortissimo e non ha bisogno di presentazioni. Lo conosco da tanto tempo anche se non è stato facile convincerlo. Vive a Villalba dove ha giocato recentemente, è uno di quelli che ti può far fare il salto di qualità». L’altro tris calato riguarda il portiere Francesco Proietti Gaffi, l’attaccante esperto Cristiano Bussi e il centrocampista Davide Carboni tutti e tre arrivati dall’Aurelia Antica. Tra i partenti sicuri invece ci sono Andrea Catese, l’ex capitano, poi Alessio De Angelis, Edoardo Giustini, Alessio Teti, Gianmarco Pietrobattista e Federico D’Aguanno. All’inizio della prossima settimana però il club dovrebbe annunciare altri colpi, tra cui un attaccante di belle speranze. I rinnovi sono arrivati per i difensori Augusto Buonanno, Gianluigi Salvato e Giuliano Guida, poi per i centrocampisti Matteo Tollardo, Alessandro Colace, Daniele Aracri e Davide Paruzza. In attacco l'americano Perez dovrebbe restare.

