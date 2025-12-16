Il Ladispoli torna a giocare in casa e lo fa con uno scontro tutto rossoblù nel turno infrasettimanale del campionato di Promozione. Alle 14.30 la formazione allenata da Quintiliano Mastrodonato riceverà il Real Campagnano, che, come noto, nell’ultimo scontro ha avuto ragione del Tolfa in una gara parecchio combattuta e che lasciato qualche scia polemica, soprattutto da parte dei biancorossi.

Ma il Ladispoli ha tutta la voglia di confermarsi e, in particolare, di far valere il fattore campo dell’Angelo Sale, che nella prima parte di campionato non è stato un alleato, ma che, con i tre punti ottenuti contro l’Atletico Capranica, ha invertito il trend rispetto a quanto fatto in precedenza. Grazie al successo ottenuto al Maremmino di Pescia, in un campo difficile, anche dal punto di vista squisitamente letterale, i rossoblù hanno dato ottimi segnali nella lotta per evitare i playout.

Sono cinque i punti di vantaggio nei confronti della zona gialla, in una parte bassa della classifica che sembra davvero equilibrata e dove appare facile poter scendere in caso di filotto di sconfitte. Ma è quello che l’Academy vuole evitare tra la gara con il Real Campagnano, che ha tutta la voglia di rimanere a contatto delle candidate al terzo posto, e Tarquinia, che sarà l’avversario con cui si concluderà il 2025 del team ladispolano.

E per farlo, chissà che non sia ancora utile l’apporto dell’attaccante Edoardo Modesti, sicuramente uno degli assi del momento, che ha realizzato il gol vittoria in terra maremmana e che ha messo a referto il sesto gol del suo campionato, diventando il capocannoniere di squadra ed uno dei migliori stoccatori del girone A. Modesti sta tenendo fede al trend del Ladispoli: cinque gol su sei sono stati segnati lontano dall’Angelo Sale. Ma menzione d’onore va fatta anche al reparto difensivo, che dopo gli spifferi evidenti visti in occasione della sconfitta contro il Tolfa, ha cambiato passo: nelle ultime quattro uscite solo un gol è stato segnato nella porta del gruppo di Mastrodonato e che è costata la sconfitta sul terreno di gioco del Pianoscarano.

Ladispoli-Real Campagnano verrà diretta da Alessio Paci della sezione di Roma 1. Gli assistenti saranno Federico Cappellini di Roma 2 e Michela Orazi di Albano Laziale.

