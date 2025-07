Non si ferma il mercato del Ladispoli. Dopo Damiano Guerra e Daniele Cecchinelli arrivano altri due centrocampisti. Sulla mediana prosegue la linea verde dell’Academy che si assicura le prestazioni anche di Riccardo Romagnoli e Claudio Orlandi. Il primo vanta esperienze nel Calcio Tor Sapienza mentre il secondo è ex Urbetevere.

Sono 18enni entrambi essendo classe 2007 e hanno sposato subito il progetto rossoblù. Il mosaico del centrocampo sta per essere definito per intero dopo le tante partenze. Sia Romagnoli che Orlandi sono due mezzale con un buon passo ed entrambi tecnici. Lo stesso vale per Cecchinelli dotato di palleggio, mentre Guerra nelle sue caratteristiche annovera la potenza e la fisicità abbinata alla corsa. Tutti elementi giovani affidati a mister Andrea Mastrecchia dal direttore sportivo ex Grifone Gialloverde Simone Di Iorio che sta lavorando da giugno per allestire la prossima rosa che affronterà il campionato di Promozione

