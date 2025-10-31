Torna in campo domani, alle 15.00, l'Active Network che accoglie al Palasport di Orte il Capurso. Queste le parole di Mister Monsignori alla vigilia del match: ''Nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in questi primi due mesi di lavoro i ragazzi hanno bruciato le tappe acquisendo in poco tempo una buona identità di squadra. Ora dobbiamo affrontare il passaggio più difficile cercando di interiorizzare i passi in avanti fatti mostrando continuità nelle prestazioni e soprattutto aggiungendo settimana dopo settimana quei dettagli, che ci possono regalare quei micro progressi che sono determinati per il raggiungimento del risultato. In questa settimana ci siamo allenati in questa duplice ottica sapendo che domani affronteremo un avversario che viene da una stagione da assoluta protagonista e che ha approcciato il campionato di sere A con efficacia e personalità. Ci aspetta sicuramente una gara molto complicata che dovremo approcciare con grande equilibrio. Nel nostro percorso di crescita il Capurso sarà un ulteriore verifica del nostro livello''.