Non si ferma il mercato del Ladispoli Wowen. La società ha presentato altre cinque giocatrici portate all’Angelo Sale dal ds Vincenzo Persi. Hanno firmato in sede Eleonora Sassano, difensore nemmeno 16enne, e anche le giovanissime gemelle Sofia e Rachele Pesciaroli, la prima difensore e la seconda centrocampista. Rinforzo anche in porta con l’approdo di Sofia De Tullio. Retroguardia rafforzata anche con la 22enne polacca Sara Bonislawska.

L’ultimo roboante acquisto era stato quello di Silvia Iannetti, 28enne con più di 150 presenze tra Serie B e C in giro per la Penisola. Nel frattempo da domani le giocatrici agli ordini di mister Catia Perigli andranno in ritiro a Sarnano in provincia di Macerata. Sarà un modo per conoscersi meglio visto che è una squadra completamente rivoluzionata. L’unica reduce della passata stagione è Valentina Contadellucci (classe 2008). Il 28 amichevole di prestigio con la Ternana Primavera a Terni ed è anche la prima uscita stagionale del Ladispoli Women targato 2025-2026. Poi dopo il match il gruppo tornerà a Ladispoli per proseguire, dopo un giorno di riposo, la preparazione agonistica.

Non sono usciti ancora i calendari in campionato, si sa solo che le ladispolane sono state inserite nel raggruppamento con Roma City, Jem’S Soccer, Borgo Palidoro, Formello, Liberi Nantes, Montespaccato, Vis Bracciano, Viterbo e Woman Grifone.

