Il campionato di Eccellenza torna protagonista al W3 Stadium, dove la W3 Maccarese ospiterà la Roma City in una sfida valida per la nona giornata del girone A. Fischio d’inizio fissato per oggi, domenica 2 novembre alle ore 11, in quello che si preannuncia come un confronto ricco di intensità e spettacolo.

La formazione bianconera, guidata da mister Zappavigna, arriva all’appuntamento con il morale alto dopo il successo esterno sul campo del Rieti.

Un 1-2 prezioso, frutto di compattezza e determinazione, che ha confermato la crescita costante dei maccaresani in questa prima parte di stagione.

Non da meno la Roma City, che nello scorso weekend ha conquistato i tre punti superando per 2-0 i Monti Prenestini. Una vittoria che testimonia l’ottimo stato di forma degli ospiti e che rende la sfida odierna una vera e propria prova di forza per entrambe le compagini.

Lo Stadium sarà, come sempre, il palcoscenico ideale per una sfida che promette emozioni. La società bianconera invita tifosi e appassionati a sostenere i propri colori: biglietto intero 10 euro; ridotto 5 euro (under 16, over 65 e accompagnatori tesserati); mentre ingresso gratuito per i tesserati.

