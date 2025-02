In casa W3 Maccarese il pensiero principale gira intorno al girone A di Eccellenza, con i ragazzi di mister Colantoni secondi in classifica e in piena corsa playoff. Se l'obiettivo o perlomeno il sogno è partecipare al prossimo campionato di Serie D, la società bianconera al contempo cura anche l'aspetto legato all'investimento formativo. Infatti mercoledì scorso presso il rispettivo centro sportivo ha avuto modo di ospitare una delegazione della Figc. Nello specifico è andato in scena il terzo dei quattro incontri di formazione previsti con la federazione, valevoli per l'attuale stagione 2024-2025. L'obiettivo primario di questo evento, a cui ha preso parte un'importante affluenza di istruttori, dirigenti, bambini e genitori è sensibilizzare proprio quest'ultimi su argomenti esterni all'attività di campo, che ne influiscono però l'andamento. Dal regolamento di gioco allo stile di vita, sino ad una sana alimentazione da seguire, passando poi alla spiegazione del ruolo che un genitore di un tesserato può avere attraverso una corretta interazione con i tecnici e lo staff. Il tutto illustrato dalla presenza dello psicologo dello sport Luca Palazzoli e del responsabile tecnico Gabriel Canzi, in attesa del prossimo ed ultimo appuntamento che si svolgerà tra un mese.

