Sconfitta amara per la W3 Maccarese, che nella 14esima giornata del girone A di Eccellenza si arrende alla Boreale per 2-1 al termine di un match combattuto, deciso da un episodio nella ripresa. Davanti al pubblico di casa, i ragazzi di mister Zappavigna non riescono a dare continuità ai risultati e scivolano al decimo posto, superati proprio dagli avversari in questione. L’avvio è da incubo: dopo appena due minuti la Boreale colpisce a freddo con Merico, rapido a sfruttare una disattenzione della retroguardia bianconera. La W3 si riorganizza e cresce con il passare del tempo. Al 20’ rimette il punteggio in equilibrio sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Quest’ultimo, ben calciato da Colace, permette a Matteoli di trovare la zampata vincente per il momentaneo 1-1. L'incontro resta aperto e intenso anche nella ripresa, con entrambi i club a caccia del gol da tre punti. A trovarlo, però, sono gli ospiti: al 75’ Buccioni svetta più in alto di tutti e di testa batte il portiere maccaresano, spezzando l’inerzia e decidendo definitivamente la gara. Nonostante il forcing finale del Maccarese, il passivo non cambia. Esordio negativo, dunque, per il nuovo acquisto Lupi. Oltre al ko della propria squadra, la delusione per l’espulsione ricevuta dall'arbitro Di Folca.

IL TABELLINO. W3 Maccarese-Boreale: 1-2.

Marcatori: 2' Merico (B), 22' Matteoli (W3), 75' Buccioni (B).

W3 Maccarese: Zorzi; Andracchio, Colace, De Mutiis (84' Ferretti), Di Giovanni (67' Botti ), Di Saverio (84' Tisei), Guida, Lupi, Matteoli (80' Scarpellini), Squarcia, Talamonti. A disposizione: Francabandiera, Mercuri, Spalletta, Conte, Garofoli. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Boreale: Semprini; Manzari, Maccauro, Celli, Buccioni, Francucci, Stornelli, Mazzone, Ruggiero, Tondi, Merico. A disposizione: Jurgens, Massimiani, Cupperi, Rendine, Perroni, De Vincenzi, Brugia, Barbarella. Allenatore: Fabrizio Ferazzoli.

Ammoniti: De Mutiis (W3), Scarpellini (W3). Espulsi: Lupi (W3).

Arbitro: Christian Di Folca di Frosinone. Assistenti: Gianmarco Guglielmo di Roma 1 e Valerio Santese di Aprilia.

Stadio: W3 Stadium (sintex), Maccarese.

